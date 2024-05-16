يوسف زيدان بشأن زجاجات "الخمرة" بمؤسسة تكوين: إيه يعني لما تكون معانا
قال الدكتور والمفكر يوسف زيدان، على وجود "زجاجات الخمر"، في صورة تم التقاطها لأعضاء مؤسسة "تكوين".
وقال خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": وإيه يعني لما تكون موجودة ماهو طبيعي مش احنا في مطعم".
وأضاف أن مجلس امناء مؤسسة تكوين، يتكون من 6 أشخاص، بينهم 3 مصريين و3 عرب، وكل شخص يقيم في موطنه، والهدف تحريك الراكد الثقافي في المنطقة العربية.
وتابع: "وزارات الثقافة جهلات سياسية، والسياسة في البلدان العربية أدت لخلافات مختلفة، على سبيل المثال ما يحدث في المغرب والجزائر، وبالتالي وزارتي الثقافة مقيدين بالموقف السياسي".