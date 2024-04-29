الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق بلقاس - جمصة حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي أمام قرية الروضة، بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

‎تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة، فانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف.

أسفر الحادث عن إصابة  كل من: ربيع المصرى المتولى 30 عامًا مقيم المنصورة ومصاب بكسر بالضلوع، منى محسوب عبد الكريم 30 عاما  مقيمة بميت زنقر طلخا وإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفك السفلى، أحمد إبراهيم عبد الله 60 عاما مقيم بميت زنقر طلخا مصاب بكسر بالساعد اليمنى، تامر أمين خليل 39 عاما  مقيم بميت زنقر وإصابته بجرح بالجبهة، ليندا تامر أمين 6 أعوام  مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها بكسر بالفك السفلى، أيمن تامر أمين 9 أعوام  مقيم ميت زنقر طلخا وإصابته بسحجات وكدمات بالجسم.


‎تم نقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية جمصة المنصورة

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