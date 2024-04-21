قاتل "طالب الدقهلية" للمحكمة: قطعته 3 أجزاء عشان مقدرتش أشيله مرة واحدة

وصف محمد الطحاوي، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، بمركز الستاموني في الدقهلية وشطر جسده إلى ثلاثة أجزاء، حالة المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة خلال اعترافه أمام المحكمة.

وقال المتهم: "لما وضعت السكينة على جسد إيهاب ونغزت عنقه، جسمه ساب، وانا ارتعشت وفكرت أقطعه لأجزاء لأن مقدرتش أشيل الجثمان واتخلص منه كاملًا واستغرق التقطيع ٣٠ دقيقة".

وأضاف: "انقسمت حياتي إلى ثلاث مراحل أوسطهم كانت أسوأهم، مرحلة ما قبل الجريمة، ومرحلة الجريمة، وما بعدها".

وتابع: "مرحلة ما قبل الجريمة يعلم بها الله، ثم بعض الحاضرين من أهل بلدتي، أنني لم أكن عدوانيًا، أو أحب العنف وعايش في حالي، وبحب الخير لكل الناس، حتى اللي مش قادر يسدد ثمن الدرس كنت أعفو عنه ابتغاء مرضاة الله".

وأضاف المتهم: "خير الخطائين التوابون، وكنت الفترة الأخيرة، بعيد عن ربنا من ناحية الصلاة، وكنت هدفا سهلا للشيطان، وسلمت له وأعماني عن كل الطرق اللي ممكن أسدد بيها ديوني، غير طريق واحد وهو القتل والتخلص من إيهاب".

وسرد قائلا: "المرحوم كان أحب الناس لي من بين الطلاب لما يتمتع به من حسن الخلق والعلم والالتزام وكنت في حالي وأصحابي من الناس المختارة ولم أتعاطى يومًا مواد مخدرة".

واستطرد: " كلمت أهلي أبيع ورثي وإن عليا ديون تجاوزت ٣٥٠ ألف جنيه ورفض أهلي بيع ميراثي، وحاولت أقنعهم بفتح مشروع لبيع الميراث ورفضوا".

وعن طبيعة التطبيق الإلكتروني الذي استخدمه في ممارسة لعب القمار، قال: "من شهر قبل الجريمة مسحت التطبيق ولكن أصحاب الدين بدأوا في طلبه، ولم أجد طريق سوى التخلص من إيهاب لمساومة أهله من أجل سداد الدين".

وواصل اعترافه: "لو كنت قولت لأهلي إني مديون كانوا هيقفوا معايا يعطوني ميراثي أبيعه وأسدد الدين لكن أنا اخترت طريق الشر".

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية "الدائرة السابعة"، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة ٢١ مايو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه والنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.