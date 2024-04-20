الدقهلية: 13 ألف طن من القمح تصل إلى الشون والصوامع

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 13 ألفا و836 طنا اسقبلتها الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

وكان"محافظ الدقهلية" قد أصدر عدة توجيهات للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024.

وأوضح "مختار" أن المساحه المزروعة قمحا هذا الموسم 252292 فدانا والمتواقع توريده 400 ألف طن.

إجمالى الشون

وقال "مختار" إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعًا بنطاق المحافظة بسعة تخزنية 289 ألف طن، وأضاف "مختار" أن أسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف و1950 جنيها لإردب القمح 23 درجة و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.



وقد تضمنت توجيهات "مختار" التأكيد على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلي الصوامع والشون ووجه بضرورة التأكد من صلاحية كل الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها، وقال "مختار" إنه في حال خروج أى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدونا به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي، وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.



وأكد"مختار"على تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.

القمح

القمح