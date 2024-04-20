السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تصادم ملاكى وميكروباص ومركبتين توك توك بالدقهلية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج والمتوفى لمشرحة المستشفى.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين  سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك ما بين قريتي الكرامة وبشلا مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 اخرين.

 

جرى نقل المصابين في حالة حرجة الى مستشفى ميت غمر وايداع جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

طالبة تبلغ عن والدتها بعد رؤيتها فى أحضان ميكانيكي داخل الشقة في الدقهلية


تمكن أحد الأهالي بقرية محلة إنجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط ميكانيكي حال قيامه بممارسة الرذيلة برفقة سيدة داخل مسكنها بالقرية بعد ورود اتصال هاتفي له من نجلة المتهمة بتواجد أحد الأشخاص رفقة والدتها، وبضبطهما وسؤالهما اقرا بوجود علاقة عاطفية بينهما واستغلال المتهمة تواجد زوجها خارج البلاد للعمل فى احدى الدول العربية.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين، من "أحمد.ع.ح.إ"،35 عاما، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم قرية محلة انجاق دائرة المركز بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "مصطفى.م.ع"،31عاما، ميكانيكي، ومقيم ذات القرية حال تواجده رفقة"ن.ع.ع"،36 عاما، ربة منزل، داخل الشقة سكنهما بالطابق الرابع بالعقار ملكه.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المبلغ قرر بورود اتصال هاتفي له من نجله المتهمة وتدعى"ب.ي.ع"،16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني، مفاداه تواجد أحد الأشخاص رفقة والدتها بالشقة سكنهما فتوجه الى المسكن وبعض الأهالي وجرى ضبطهما حال ممارستهما الرذيلة.

 

جرى ضبط المتهمان واصطحابهما لمركز شرطة شربين وبمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكاب الواقعة كونهما مرتبطين عاطفيا، واستغلال المتهمة تواجد زوجها للعمل فى احدى الدول العربية.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقوع حادث تصادم ميت غمر مشرحة المستشفى مصرع شخص اصابة ٦ اشخاص

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