طالبة تبلغ عن والدتها أثناء ممارستها الرذيلة مع ميكانيكى داخل مسكنها بالدقهلية

تمكن أحد الأهالي بقرية محلة إنجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط ميكانيكي حال قيامه بممارسة الرذيلة برفقة سيدة داخل مسكنها بالقرية بعد ورود اتصال هاتفي له من نجلة المتهمة بوجود أحد الأشخاص رفقة والدتها، وبضبطهما وسؤالهما أقرا بوجود علاقة عاطفية بينهما واستغلال المتهمة وجود زوجها خارج البلاد للعمل فى إحدى الدول العربية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من "أحمد.ع.ح.إ"،35 عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم قرية محلة انجاق دائرة المركز بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "مصطفى.م.ع"،31 عامًا، ميكانيكي، ومقيم ذات القرية حال وجوده رفقة "ن.ع.ع"،36 عامًا، ربة منزل، داخل الشقة سكنهما بالطابق الرابع بالعقار ملكه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المبلغ قرر بورود اتصال هاتفي له من نجله المتهمة وتدعى"ب.ي.ع"، 16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني، مفاده وجود أحد الأشخاص رفقة والدتها بالشقة سكنهما، فتوجه إلى المسكن وبعض الأهالي وجرى ضبطهما حال ممارستهما الرذيلة.

جرى ضبط المتهمين واصطحابهما لمركز شرطة شربين وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة كونهما مرتبطين عاطفيًا، واستغلال المتهمة وجود زوجها للعمل فى إحدى الدول العربية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.