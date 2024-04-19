تشييع جثامين 8 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالدقهلية (صور)

شيع أهالى قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، جثامين 8 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير حال استقلالهم سيارة تقلهم على إحدى الطرق السريعة، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

‎واتشحت قرية ميت العامل، مركز أجا، بالسواد، بعد تشييع جثمان كل من: "عفاف عبدالعزيز الملا، وشقيقتها علية عبدالعزيز الملا، وشقيقهم عفت عبدالعزيز الملا، وطارق عوض الله، وسالي محمد عماد الملا ونجلها الطفل محمد عبدالحميد وياسمين محمد عمر الملا، وأميرة محمد عزت الملا"، وتشيع جنازة المتوفين بمقابر الأسرة في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

لقى 8 أشخاص مصرعهم بقرية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

واتشحت قرية ميت العامل، مركز أجا، بالسواد، بعد معرفة أهل القرية بالحادث الأليم، الذي راح ضحيته 8 أفراد من أسرة واحدة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة- القاهرة نتج عنه مصرع ٨ أشخاص من أسرة واحدة.

واستعدت القرية لتشييع جثمان كل من: "عفاف عبدالعزيز الملا، وشقيقتها علية عبدالعزيز الملا، وشقيقهم عفت عبدالعزيز الملا، وطارق عوض الله، وسالي محمد عماد الملا ونجلها الطفل محمد عبدالحميد وياسمين محمد عمر الملا، وأميرة محمد عزت الملا"، وتشيع جنازة المتوفين بمقابر الأسرة في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

فيما أعلن أهل القرية عن أن تشييع الجثامين سيتم عقب صلاة المغرب مباشرة، وستتم إقامة سرادق العزاء داخل القرية.

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