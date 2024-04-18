حاول إنقاذ فتاة فجرفه التيار.. تشييع جثمان "شهيد الشهامة" بالمنصورة

شُيع العشرات بكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بمنطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة، اليوم الخميس، جثمان الشماس يوسف عماد الدين خليل غبريال " شهيد الشهامة"، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بمدينة المنصورة.

جرى أداء صلاة الجنازة علي الجثمان بعد وصول الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وقرار النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وانهارت أسرة الشاب وزملاءه خلال أداء صلاة الجنازة فيما رفع أصدقاءه بنرا يحمل صورته وعلقوه على مدخل الكنيسة تحت اسم "شهيد الشهامة".

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية مساء أمس، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام فتاة بمحاولة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا وقيام ثلاث شباب بالقفز في المياة لإنقاذها إلا أن أحدهم جرفه التيار وغرق.

تفاصيل الواقعة

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ جرى انتشال جثمان الشاب وتبين أنه يدعى يوسف عماد الدين خليل غبريال 25 عامًا، مقيم شارع الجامعه متفرع من منطقة مدينة السلام بمدينة المنصورة.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الشاب شاهد فتاة تدعى "أية.ط.م"،23 عاما، طالبة ومقيمة قرية كوم النور مركز ميت غمر،تلقى بنفسها من كوبري طلخا، فقفز خلفها محاولًا إنقاذها، وتمكن من إخراجها من المياه بمساعدة اثنان آخران إلا أنه لم يستطيع الخروج من المياه وجرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا.

وقالت الفتاة، أنها تمر بأزمة نفسية حادة دفعتها للإقدام على التخلص من حياتها لوجود خلافات عائلية بينها وأهليتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه وصرحت بالدفن.