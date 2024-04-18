الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حاول إنقاذ فتاة فجرفه التيار.. تشييع جثمان "شهيد الشهامة" بالمنصورة

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

شُيع العشرات بكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بمنطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة، اليوم الخميس، جثمان الشماس يوسف عماد الدين خليل غبريال " شهيد الشهامة"، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بمدينة المنصورة.

جرى أداء صلاة الجنازة علي الجثمان بعد وصول الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وقرار النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وانهارت أسرة الشاب وزملاءه خلال أداء صلاة الجنازة فيما رفع أصدقاءه بنرا يحمل صورته وعلقوه على مدخل الكنيسة تحت اسم "شهيد الشهامة".

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية مساء أمس، اخطارا من اللواء محمد عز،  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام فتاة بمحاولة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا وقيام ثلاث شباب بالقفز في المياة لإنقاذها إلا أن أحدهم جرفه التيار وغرق.

تفاصيل الواقعة 

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ جرى انتشال جثمان الشاب وتبين أنه يدعى يوسف عماد الدين خليل غبريال 25 عامًا، مقيم شارع الجامعه متفرع من منطقة مدينة السلام  بمدينة المنصورة.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الشاب شاهد فتاة تدعى "أية.ط.م"،23 عاما، طالبة  ومقيمة قرية كوم النور مركز ميت غمر،تلقى بنفسها من كوبري طلخا، فقفز خلفها محاولًا إنقاذها، وتمكن من إخراجها من المياه بمساعدة اثنان آخران إلا أنه لم يستطيع الخروج من المياه وجرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا.

وقالت الفتاة، أنها تمر بأزمة نفسية حادة دفعتها للإقدام على التخلص من حياتها لوجود خلافات عائلية بينها وأهليتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه وصرحت بالدفن.

الاقباط كنيسة الأنبا أنطونيوس المنصورة الدقهلية منطقة عزبة عقل

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. التلفزيون الرسمى الإيرانى: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد

عاجل.. انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسؤول أمريكى: إسرائيل شنت هجوما على إيران

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟