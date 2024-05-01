الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رياضة

رامي كوارث.. شوارع ربيعة "تسد الطريق" أمام طموحات الأهلي (فيديو)

كولر ورامى ربيعة
كولر ورامى ربيعة

تعاني دفاعات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أزمات عديدة خلال الأونة الأخيرة وتحديدًا منذ إصابة ياسر إبراهيم في مباراة المارد الأحمر أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واعتمد السويسري مارسيل كولر، على رامي ربيعة بدلًا من ياسر إبراهيم منذ إصابة الأخير في أواخر فبراير الماضي.

ومع بداية مشاركة ربيعة بدأت قائمة الأخطاء تظهر بوضوح في دفاعات الأهلي سواء في بطولة الدوري أو في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتكبد الأهلي عدة أهداف مؤثرة في بطولة الدوري، لولا تألق مصطفى شوبير في البطولة الإفريقية لودع المارد الأحمر البطولة من ربع النهائي على الأقل أمام سيمبا الذي شن هجمات مؤثرة في مباراتي الذهاب والإياب لكن الحارس الشاب أنقذ فريقه من أكثر من مناسبة.

الدستور” تستعرض أبرز الأخطاء التي تسبب فيها رامي ربيعة وكان آخرها ركلة الجزاء المجانية التي منحت اليوم للإسماعيلي في الدوري.

هدف البنك الأهلي

تسبب في هدف قاتل سجله فريق البنك الأهلي بالدقيقة 84، وكان هذا الهدف سببًا في عودة فريق البنك للتعادل بعد أن كان متأخرًا بثلاثة أهداف لهدفين، ليقلب تأخره إلى انتصار.

ربيعة أربك الحارس مصطفى شوبير الذي نجح في التصدي لكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى سعيدو سيمبوريه ليسجل منها هدف التعادل.

هدفان من إنبي

في المباراة التالية بالدوري، ارتكب ربيعة خطأين تسببا في هدفين ليهدر على الأهلي نقطتين ثمينتين.

ربيعة واصل كوارثه الدفاعية، وتسبب في هدفين سجلهما يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب بسبب سوء التغطية الدفاعية.

هدف سيف الجزيري

كان سببًا رئيسيًا في تأخر الأهلي أمام الزمالك والهزيمة في القمة الأخيرة بعدما قام بتغطية التسلل ليمنح الفرصة لسيف الدين الجزيري للانفراد بالحارس مصطفى شوبير، وحتى عندما تصدى شوبير ووصلت الكرة للجزيري وسددها ضعيفة تباطىء ولم يشتت الكرة.

هدف مازيمبي الملغي

حتى الهدف الملغي لفريق مازيمبي، لو احتُسب كان سيتحمل ربيعة مسؤوليته بسبب تباطئه في مراقبة مهاجم الفريق الكونغولي.

ركلة جزاء الإسماعيلي

منح نادر فرج مهاجم الإسماعيلي ركلة جزاء مجانية بعد عرقلته من الخلف، على الرغم أنه لم يكن مواجهًا للمرمى وكان من الممكن أن ينتصدى شوبير لتسديدته.

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