الأربعاء 01 مايو 2024
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رياضة

طبيب الأهلى: هانى يعانى من كدمة خفيفة فى الكاحل.. ويخضع لفحص طبى

محمد هاني
محمد هاني

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن محمد هاني مدافع الفريق تعرض لكدمة بسيطة في كاحل القدم أثناء مباراة الإسماعيلي اليوم.

وأشار طبيب الفريق إلى أن حالة محمد هاني مطمئنة، ولكنه سوف يخضع لفحص طبي جديد غدًا للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة. 

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو وإمام عاشور في الدقيقتين 32 و57، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 74.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبوعلي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وسكنت الشباك.

إمام عاشور أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي وسدد في الشباك.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 72 بعد سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء.

وسجل عبدالرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة في وسط المرمى.

ارتفع رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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الأهلي يفقد جهود رامي ربيعة أمام الجونة للإيقاف

على صعيد آخر، تأكد غياب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراة الجونة المقبلة بسبب تراكم الإنذارات.

وكان ربيعة قد حصل على إنذارات في مباريات سموحة وإنبي والإسماعيلى ليغيب عن مواجهة الجونة المقبلة ببطولة الدوري.

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