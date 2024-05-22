رغم انتهاء ولايته.. ألمانيا: زيلينسكى الرئيس الشرعى لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، إن السلطات الألمانية ستواصل اعتبار فلاديمير زيلينسكي رئيسًا شرعيًا لأوكرانيا، على الرغم من انتهاء فترة ولايته.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في كييف "فلاديمير زيلينسكي هو الرئيس القانوني والشرعي لأوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ووفقا لها، فإن دساتير أوكرانيا، وكذلك دساتير الدول الأخرى، لا تنص على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية.