الأربعاء 01 مايو 2024
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رياضة

أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلى على الإسماعيلى فى الدورى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن المارد الأحمر قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي وخلق فرصًا عديدة وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: مصطفى شوبير تمكن من إنقاذ فرصة محققة، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفًا وتحكمنا في الأداء، ولكن المنافس عاد من جديد بعد ركلة الجزاء، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة لرغبته في التعادل.

وأضاف: استفدنا دروسًا عديدة من اللقاء، وبالتأكيد حققنا فوزًا مهمًّا، وهذا هو الأهم بالنسبة للمرحلة الحالية.

وأشار كولر إلى أنه سعيد بعودة عدد من اللاعبين بعد غياب، وهو ما يزيد من التنافس بين الجميع، وأنتوني موديست يقدم المطلوب منه في حدود توقيت مشاركته وظروف المباريات.

وأكمل: أغلقنا ملف مباراة الإسماعيلي، وتركيزنا كبير على مواجهة الجونة التي تمثل لنا أهمية كبيرة في الوقت الراهن.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا صعبًا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ20 من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو وإمام عاشور في الدقيقتين 32 و57، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 74.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبوعلي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وسكنت الشباك.

إمام عاشور أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي وسدد في الشباك.

وسجل عبدالرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة في وسط المرمى.

ارتفع رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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