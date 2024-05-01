مدرب الإسماعيلى يثنى على أداء مصطفى شوبير: منح الفوز لـ الأهلى

أثنى حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، على أداء مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الذي تألق في انتصار المارد الأحمر على الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي شهدت تألق مصطفى شوبير.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "النتيجة غير مُرضية على الإطلاق بالنسبة لنا، التوفيق لم يحالفنا على الإطلاق، فقد أضعنا 3 فرص محققة بنسبة 100%".

وأضاف: "أوجّه التحية لـ مصطفى شوبير، فقد منح الفوز للأهلي في المباراة".

وتابع: "اللاعبون حاولوا وقدموا مباراة جيدة جدًا أمام الأهلي وأشكرهم على أدائهم والقادم سيكون أفضل".

وواصل حديثه: "نتمنى من الله أن يحالفنا التوفيق خلال الفترات المقبلة ونحقق نتائج إيجابية لأنها ستمنح اللاعبين راحة وفرصة لكي يعملوا بشكل أفضل من ذلك".

وأتم: "أُتيحت لنا فرص سهلة جدًا داخل منطقة الست ياردات، آخر فرصة مصطفى شوبير بذل فيها مجهودًا غير عادي، نريد أداء جيدًا مع نتيجة جيدة".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا صعبًا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ20 من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو وإمام عاشور في الدقيقتين 32 و57، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 74.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبوعلي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبد المنعم وسكنت الشباك.

إمام عاشور أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي وسدد في الشباك.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 72 بعد سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء.

وسجل عبدالرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة في وسط المرمى.

ارتفع رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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