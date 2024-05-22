احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن خطط لتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل، وتشمل هذه الخطط تكوين احتياطيات مالية ضخمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح معيط أنه تم بالفعل تخصيص 115 مليار جنيه لاحتياطيات التأمين الصحي الشامل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 125 مليار جنيه بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان قدرة النظام على تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة على المدى الطويل.

عوائد الاستثمار

وإلى جانب ذلك، تبذل الجهود لتعظيم عوائد الاستثمار من هذه الاحتياطيات، لضمان تمويلها بشكل مستدام دون الحاجة إلى زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي.

وتابع معيط أن خطط الوزارة تشمل أيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل من 30% إلى 50%، ويهدف ذلك إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل على المدى الطويل.