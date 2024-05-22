الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن خطط لتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل، وتشمل هذه الخطط تكوين احتياطيات مالية ضخمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح معيط أنه تم بالفعل تخصيص 115 مليار جنيه لاحتياطيات التأمين الصحي الشامل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 125 مليار جنيه بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

 ويهدف هذا النهج إلى ضمان قدرة النظام على تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة على المدى الطويل.

عوائد الاستثمار

وإلى جانب ذلك، تبذل الجهود لتعظيم عوائد الاستثمار من هذه الاحتياطيات، لضمان تمويلها بشكل مستدام دون الحاجة إلى زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي.

وتابع معيط أن خطط الوزارة تشمل أيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل من 30% إلى 50%، ويهدف ذلك إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل على المدى الطويل.

محمد معيط التأمين الصحي الشامل عوائد الاستثمار التأمين الصحي المالية

مواد متعلقة

توسيع مظلة "التأمين الشامل" فى المحافظات بتوجيه رئاسى.. وزير المالية يكشف

بعد نجاح نسخته الأولى.. عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ سنويا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير المالية يسرع صرف "المساندة التصديرية"

التفاصيل الكاملة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

تحذير مهم من مصلحة الضرائب بشأن"فاتورة البيع".. إليك التفاصيل

الهيئة العربية للتصنيع تقرر تعديل التقسيم التنظيمي بمصنع اتيكو

"الوقائع" تنشر تعديلات مهمة بقرار تأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية

"الصناعة" تُقر زيادة نسبة الرطوبة بالقمح المستورد إلى 14% لتعزيز الأمن الغذائى

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة