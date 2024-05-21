"الوقائع" تنشر تعديلات مهمة بقرار تأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية

أصدرت الهيئة العربية للتصنيع قرارًا جديدًا رقم 3 لسنة 2024 يتضمن تعديلات مهمة على قرار تأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، وذلك تماشياً مع أهداف الهيئة وتطورات العمل.

أبرز التعديلات

تم رفع رأس المال المصرح به للشركة من 9 ملايين دولار أمريكي إلى مبلغ قابل للزيادة أو الخفض بقرار من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة لتوسيع نطاق نشاط الشركة ليشمل تنفيذ أعمال المقاولات وإدارة المشروعات في مختلف المجالات التي تساهم فيها الهيئة أو تحقق قيمة مضافة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المحاجر والمناجم والثروة المعدنية.

وأكد القرار على استقلالية الشركة المالية والإدارية مع خضوعها لإشراف الهيئة العربية للتصنيع، وتبقى جميع الالتزامات القانونية السابقة على صدور هذا القرار سارية المفعول.

يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذه.



