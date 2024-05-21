"الصناعة" تُقر زيادة نسبة الرطوبة بالقمح المستورد إلى 14% لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن قرارها برفع نسبة محتوى الرطوبة في القمح المستورد إلى 14٪ بالوزن كحد أقصى، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 23 مايو 2024.

يأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لضمان توفر كميات كافية من القمح لتلبية احتياجات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على سلاسل التوريد.

ووفقًا للقرار، سيتم السماح باستيراد القمح مع نسبة رطوبة تصل إلى 14٪، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 12٪.

يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كميات القمح المتاحة للاستيراد، مما سيساهم في استقرار أسعار الدقيق والمنتجات الغذائية الأخرى.