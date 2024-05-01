طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة عبدالقادر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبد القادر تعرض لألم في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه مباراة الإسماعيلي اليوم.

وأوضح جاب الله أن عبدالقادر اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو وإمام عاشور في الدقيقتين 32 و57، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 74.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبو علي إلى بيرسي تاو وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبد المنعم وسكنت الشباك.

إمام عاشور أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي وسدد في الشباك.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 72 بعد سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة في وسط المرمى.

ارتفع رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

مصطفى شوبير رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

على صعيد آخر، حصد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وتألق مصطفى شوبير في انتصار الأهلي على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من بطولة الدوري.

وتصدى حارس الأهلي لأكثر من فرصة محققة لثنائي الدراويش عبد الرحمن مجدي ونادر فرج ليحرمهما من تسجيل 3 أهداف محققة.

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