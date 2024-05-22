الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لرفض المتهم ممارسة الشذوذ.. شاب ينهى حياة ممرض فى الجيزة

جثة _ أرشيفية
جثة _ أرشيفية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياة ممرض، لرفض المتهم ممارسة الشذوذ مع المجني عليه داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انبعاث رائحة كريهة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ممرض بمستشفى حكومي بها آثار طعن، وفي حالة تعفن مع وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة شاشة منها، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لإصرار المجني عليه ممارسة الشذوذ معه فقام بطعنة بسلاح أبيض سكين وقام بسرقة شاشة تليفزيون وهاتف المجني عليه ولاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة الجيزة إنهاء شاب حياة ممرض المتهم ممارسة الشذوذ بولاق الدكرور الجيزة المقدم محمد نجيب

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