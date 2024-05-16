الخميس 16 مايو 2024
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حوادث

مش قادرة تصرف عليه.. التحقيق في اتهام أم بإلقاء ابنها في الشارع بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على طفل ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

التحقيق في اتهام سيدة بالقاء ابنها بمنطقة أبو النمرس

كشفت الأجهزة الأمنية، بالجيزة لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من الإنفاق عليه وتربيته.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، حيث انتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة تحريات الاجهزة الامنية وزارة الداخلية أمن سوهاج جهات التحقيق منطقة أبو النمرس

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