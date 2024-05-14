التحقيق مع عاطل منح دورات وشهادات دراسية مزورة للمواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز عاطل على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" بالمنتزه لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في عدة مجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.



وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من الكتب "مجهولة المصدر" تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية، وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية ومطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية وأكلاشيه ومجموعة من إستمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية وجهاز حاسب آلي، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، جميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.