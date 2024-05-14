الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا طفلا بالإكراه في الإسكندرية

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة طفل بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، المستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2817 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل الأول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل الأول يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه الطفل، في دائرة القسم.
كشفت التحقيقات أنه، أثناء سير المجني عليه "ش.ع.م"، البالغ من العمر 14 سنة، في الطريق العام ليلاً بشارع أبو قير، فوجئ بكل من "ش.س.ع" و"ح.ج.ح" و"ى.ا.ر"، الذين يعملون في مهنة غير محددة، حيث قادوه إلى أحد الشوارع الجانبية، بعيدًا عن أعين المارة وقاموا بتهديده بسلاحين أبيضين مطواة وشفرة موس، وتمكنوا من استخدام القوة لإثارة الرعب في نفسه وتعطيل مقاومته والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقوة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد سرقوا طالب بالإكراه الإسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

احتراق 4 سيارات بسبب حريق جراج بمحرم بك وسط الإسكندرية

السيطرة على حريق داخل جراج بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

إحالة أوراق سائق قتل شخصا بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية إلى المفتي

ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن سلع إستراتيجية

إجراء من النيابة بشأن "عقار كرموز" المنهار بالإسكندرية

انهيار عقار بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية

للنصب على راغبى السفر.. التحقيق مع عاطل لتزويره مستندات رسمية بالإسكندرية 

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية