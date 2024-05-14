السجن المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا طفلا بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة طفل بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، المستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2817 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل الأول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل الأول يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه الطفل، في دائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه، أثناء سير المجني عليه "ش.ع.م"، البالغ من العمر 14 سنة، في الطريق العام ليلاً بشارع أبو قير، فوجئ بكل من "ش.س.ع" و"ح.ج.ح" و"ى.ا.ر"، الذين يعملون في مهنة غير محددة، حيث قادوه إلى أحد الشوارع الجانبية، بعيدًا عن أعين المارة وقاموا بتهديده بسلاحين أبيضين مطواة وشفرة موس، وتمكنوا من استخدام القوة لإثارة الرعب في نفسه وتعطيل مقاومته والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقوة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.