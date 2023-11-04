السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المؤبد و5 سنوات للمتهمين بسرقة عامل بالإكراه فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، رئيس المحكمة، أولًا حكمت المحكمة غيابيًا، بمعاقبة المتهم عاطل بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وبمعاقبة المتهم عامل بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى، والمستشار أحمد فاروق محمد، والمستشار خالد محمد صقر وسكرتير المحكمة محمود مصطفى.

بلاغ بخطف شخص وسرقته

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 31453 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجنى عليه وسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

المجنى كان يبحث عن شقيقته

وتبين من التحقيقات، أن المجنى عليه "م.ر.ع" عامل توجه إلى مسكن المتهم الأول "خ.م.ج" عاطل، للبحث عن شقيقته، إلا أن المتهم تحصل على الهاتف المحمول الخاص به، وأحضر المتهم الثانى "ص.م.ب" عامل، وأشهروا أسلحة بيضاء فى وجهه وقاموا باحتجازه داخل الوحدة السكنية، والتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى خاص به كرها عنه، وطلبوا من أحد أفراد أسرته مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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