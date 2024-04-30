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تحقيقات ومتابعات

إجازة عيد الأضحى 2024 كم يوم؟

إجازة عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى 2024

إجازة عيد الأضحى 2024 كم يوم؟.. يعد هذا السؤال من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يومياً من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2024.

إجازة عيد الأضحى 2024 كم يوم؟

جرت العادة كل عام أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك هى 4 أيام إضافة لإجازة وقفة عرفات وهى إجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة، بينما جرت العادة أن يحصل القطاع الخاص على 3 أيام من ضمنها إجازة وقفة عرفات.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس الوزراء المصرى فى الأيام المقبلة بنشر عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك لجميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 

وسبق أن نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على موقعه الإلكتروني بيانا خاصا يوضح من خلاله موعد عيد الأضحى المبارك 2024.

وأوضح بيان معهد البحوث الفلكية أنه من المتوقع أن يصادف موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو 2024.

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الإجازات المتبقية فى 2024 

عيد العمال: الأربعاء 1 مايو 2024

عيد الفصح القبطي  الأحد 5 مايو 2024

عيد شم النسيم الاثنين 6 مايو 2024

إجازة يوم وقفة عرفات السبت 15 يونيو 2024

عيد الأضحى المبارك "اليوم الأول " الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك “اليوم الثانى”        

الإثنين 17 يونيو 2024

الثلاثاء 18 يونيو إجازة عيد الأضحى "اليوم الثالث".

الأربعاء 19 يونيو إجازة عيد الاضحى "اليوم الرابع".

ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو  2024

رأس السنة الهجرية  الأحد 7 يوليو 2024

عيد الثورة  الثلاثاء 23 يوليو 2024

عيد المولد النبوي الشريف الأحد 15 سبتمبر 2024

عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر 2024

كيف تصلي صلاة عيد الأضحى؟

صلاة عيد الأضحى ركعتين، وهي مماثلة للصلاة العادية في الهيئة، ولكنها تختلف في عدد التكبيرات. في الركعة الأولى، يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يتبعها بسبع تكبيرات أخرى. بعد ذلك، يقرأ من القرآن ما تيسر له جهرًا، ثم يكمل الركعة بشكل عادي كما في الصلوات الأخرى

سنن عيد الأضحى المبارك؟

ترديد تكبيرات العيد أثناء الذهاب لمصلى العيد

اصطحاب الأطفال لصلاة العيد

الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة

الأكل بعد صلاة عيد الأضحى بينما قبل الصلاة في عيد الفطر

التجميل ولبس أفصل الثياب للعيدين

الذهاب من طريق والعودة من آخر

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