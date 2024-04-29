تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024 ورسائل تهنئة بقدوم العيد الكبير

حددت البحوث الفلكية تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024، ولكن يتم الاحتفال بعيد الأضحى بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والتي يكون العيد الكبير في اليوم العاشر منه، وتعرض الدستور في التقرير التالي تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024.

تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024

يوافق تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024 وفق الحسابات الفلكية يوم 16 يونيو 2024، أى أنه متبقى على عيد الأضحى 2024 62 يومًا، ولكن يتم تحديد موعد عيد الاضحى رسميًا بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة والذي يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر منه، يوم 29 ذي القعدة.

وتلتزم مصر وجميع الدول الاسلامية برؤية هلال شهر ذي الحجة الذي تستطلعه السعودية لتكون وقفة عرفات في نفس اليوم لجميع الحجاج.

عدد أيام عيد الأضحى

ويستمر عيد الأضحى 4 أيام وهم أيام التشريق، ولكن تبدأ أجازة عيد الاضحى قبل العيد بيوم وهو يوم وقفة عرفة – ركن الحج الأعظم -، ويحدد مجلس الوزراء المصري عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك للعاملين في الدولة قبل ايام قليلة من العيد في بيان رسمي.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك