الإثنين 29 أبريل 2024
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الدين لله

تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024 ورسائل تهنئة بقدوم العيد الكبير

عيد الاضحى
عيد الاضحى

حددت البحوث الفلكية تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024، ولكن يتم الاحتفال بعيد الأضحى بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والتي يكون العيد الكبير في اليوم العاشر منه، وتعرض الدستور في التقرير التالي تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024. 

تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024

يوافق تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024 وفق الحسابات الفلكية يوم 16 يونيو 2024، أى أنه متبقى على عيد الأضحى 2024  62 يومًا، ولكن يتم تحديد موعد عيد الاضحى رسميًا بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة والذي يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر منه، يوم 29 ذي القعدة. 

وتلتزم مصر وجميع الدول الاسلامية برؤية هلال شهر ذي الحجة الذي تستطلعه السعودية لتكون وقفة عرفات في نفس اليوم لجميع الحجاج. 

عدد أيام عيد الأضحى 

ويستمر عيد الأضحى 4 أيام وهم أيام التشريق، ولكن تبدأ أجازة عيد الاضحى قبل العيد بيوم وهو يوم وقفة عرفة – ركن الحج الأعظم -، ويحدد مجلس الوزراء المصري عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك للعاملين في الدولة قبل ايام قليلة من العيد في بيان رسمي. 

موعد إجازة شم النسيم وإجازة وقفة عيد الأضحى 2024

الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها موعد عيد الأضحى 1445

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 

  • عام مبارك عليكم وكل عام وأنتم بخير
  • أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد الخير والبركة.
  • لحج موسم فلاح والعشر عطرها، فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير. مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.
  • نسأل الله أن يتقبل منكم طاعاتكم ويجعل عيدكم مباركًا سعيدًا.
  • كل عام وأنتم أقرب إلى الله وأحبائه.
  • عيد مبارك عليكم وعلى أمتكم الإسلامية.
  • كل عام وأنت الأقرب، عيد أضحى سعيد.
  • أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عيد الأضحية، عيد الخير والبركة.
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موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي

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موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

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