الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمد عدوية

أحمد عدوية وزوجته
أحمد عدوية وزوجته - أرشيفية

كشفت أسرة الراحلة ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب الكبير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، عن موعد مكان وعزاءها بعد الإنتهاء من تشييع جثمانها عصر اليوم.

موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمد عدوية

ومن المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمد عدوية يوم السبت المقبل في مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

يُجدر الإشارة إلى أن المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، تزوج الراحلة ونيسة وشهرتها "نوسة"، عام 1976، وأنجب منها ابنه المطرب محمد عدوية، وابنته وردة.

كانت قد رحلت عن عالمنا ونيسة أحمد عاطف والدة الفنان محمد عدوية وزوجة المطرب الشعبي أحمد عدوية، وذلك صباح اليوم الخميس، حيث شهد العزاء حضور عدد من الأصدقاء والفنانين أبرزهم الفنان حمادة هلال الذي حرص على الحضور بمقابر العائلة.

الفنان الكبير أحمد عدوية 

وقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أشهر أعمال أحمد عدوية 

ويعتبر  النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضًا بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية، لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.

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