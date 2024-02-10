أحمد عدوية وزوجته وأحفاده ضيوف "كلمة أخيرة" الثلاثاء

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، يوم الثلاثاء المقبل، الفنان الكبير أحمد عدوية وزوجته ورفيقة عمره ونيسه.

يتحدث "عدوية" خلال اللقاء عن مشواره وبداياته وأهم الأغاني التى قدمها وعلاقته بكبار النجوم وكيف كانت بداياته في الغناء الشعبي، وكيف واجه حملات الهجوم عليهم في بداياته.

يغني الفنان الكبير عدوية خلال الحلقة مجموعة من أهم أغانيه التى ارتبط بها الجمهور، ويغني أيضًا أغاني لمطربين آخرين تأثر بهم خلال مسيرته الفنية.

خلال الحلقة ينضم أحفاد النجم الكبير أحمد عدوية ليغنوا معه واحدة من أجمل أغانيه، في حب أحمد عدوية.