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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

هل الخميس القادم
هل الخميس القادم اجازة ؟

هل الخميس القادم اجازة ؟ سؤال يطرحه الملايين من موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية على محرك جوجل البحثي وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إجازات شهر مايو المقبل 2024 والتي تشمل الإجازات الرسمية لـ (عيد العمال وشم النسيم وعيد القيامة للأقباط).

هل الخميس القادم إجازة رسمية؟

تجيب السطور التالية على تساؤل هل الخميس القادم اجازة ؟ وفقا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي أصدر قرار بترحيل اجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 وضمها إلى عطلة نهايو الأسبوع حيث يحصل الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص على اجازة يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024.

وبذكك يحصل أكثر من 6 ملايين موظف بالهيكل الإداري للدولة على اجازة متتالية يوم الخميس بدلا من الأربعاء بمناسبة عيد العمال ويومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع ويوم الأحد الموافق 5 مايو 2024عيد القيامة المجيد للأقباط ويوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

وزير العمل: 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

إجازات شهر مايو 2024 الرسمية 

يجتمع في شهر مايو 2024 مجموعة اجازات رسمية مدفوعة الأجر وتشمل ما يلي:-

يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 بدلا من الأربعاء 1 مايو 2025 (عيد العمال).

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عيد القيامة المجيد للأقباط.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 شم النسيم.

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موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. وقيمة الزيادة الشهرية للموظفين

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تبدأ الأربعاء.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وجميعها إجازات مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف في الجهات المستثناة من الاجازات وتعمل بنظام الشفتات وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعملين بها وتحدد حقوق وواجبات كلا منهما وفقا للقانون المصري.

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العطلات الأسبوعية في شهر مايو 2024

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