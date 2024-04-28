أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024.. وشروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

يتسأل الملايين من أصحاب البطاقات عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024 والتي يتم صرفها يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2024 ويستمر صرف مقررات التموين حتى يوم 30 مايو 2024 في كافة محافظات الجمهورية من خلال بطاقات التموين البالغ عددها في مصر نحو 23 مليون بطاقة.

السلع التموينية لشهر مايو 2024

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 سلعة غذائية ضمن مقررات السلع التموينية لشهر مايو 2024 حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سعر كيلو السكر في التموين 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيه.

سعر كيس المكرونة 800 جرام 14 جنيه.

سعر كيس المكرونة 400 جرام 7 جنيه.

سعر العدس المجروش وزن 500 جرام 21 جنيه.

سعر الفول المعبأة وزن 500 جرام 9 جنيهات.

سعر كيلو الدقيق 11 جنيه.

سعر علبة المسلي وزن 800 جرام 36 جنيه.

سعر عبوة الشاي وزن 40 جرام 5 جنيهات.

سعر عبوة الصلصة وزن 300 جرام 8 جنيهات.

سعر زجاجة الخل وزن 90 مللي 6 جنيهات.

سعر كيس الملح وزن 300 جرام 1.25 جنيه.

سعر عبوة الحلاوة الطحنية السادة وزن 40 جرام 3 جنيهات.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تتلخص فيما يلي:-

الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد ( الزوج والزوجة و2 أبناء).

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة التموينية 3 ألاف جنيه.

إضافة فرد آخر فوق الثلاثة أفراد أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط.

المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.

لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2024

الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة أضافة المواليد.

إدخال كافة البيانات الازمة عن صاحب البطاقة والأفراد المقيدين بها.

وإدخال بيانات المراد إضافتهم إلى البطاقات التموينية.

تحميل كافة الأوراق اللازمة.

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