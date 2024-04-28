متحدث التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار زيوت الطعام بمختلف أنواعها

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إنه يوجد انخفاض حقيقي لأسعار السلع الأساسية وبالتحديد سلع مثل الزيت والتي انخفضت أسعارها على مدد متتالية ليصل إجمالي التخفيض إلى حوالي 36%، أي أنه بعدما كان يصل سعر لتر الزيت إلى 85 جنيها، وأصبح سعر اللتر يصل إلى 65 جنيها.

وأضاف الدكتور أحمد كمال خلال مداخلة ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن زجاجة الزيت الـ 700 مل بعدما كانت بـ 65 جنيها، أصبحت بـ 45 جنيها.

وأشار إلى أنه يوجد انخفاض في السكر الحر، لافتًا إلى أنه بعدما وصل في الأسواق إلى 50 جنيها و45 جنيها، أصبح يصل اليوم إلى 35 جنيهًا، والأرز انخفض من سعر 35 جنيها إلى 29 جنيها، كما انخفضت أسعار الألبان والأجبان حيث ساهمت الافراجات الجمركية الأخير بسلع بقيمة 8 مليارات دولار في انخفاض السلع الأساسية بنسبة تتراوح من 22% إلى 25%، كما انخفضت أسعار الأعلاف حيث انخفض سعر الطن من 32 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه. وهو ما ساهم في انخفاض البروتينات بشكل عام.