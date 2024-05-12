عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يفصل رفح الفلسطينية شرقا وغربا ويأمر السكان بالإخلاء

طلبت إسرائيل من الفلسطينيين في مناطق بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة إخلاء أماكنهم والتوجه إلى ما تطلق عليه اسم المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي، بعد سيطرة الجيش على الطريق الرئيسي الذي يفصل الجانبين الشرقي والغربي للمدينة في إشارة إلى أن الجيش يمضي قدمًا في خططه لشن هجوم بري على رفح.

وطلب الجيش الإسرائيلي أيضًا من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة إخلاء أماكنهم، قائلًا إنه سيعود لتنفيذ عمليات هناك بعد أن لاحظ أن حركة حماس تحاول إعادة السيطرة على المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 37 فلسطينيًا على الأقل، 24 منهم من مناطق وسط قطاع غزة، قتلوا في غارات جوية خلال الليل في أماكن بأنحاء القطاع منها رفح المتاخمة للحدود مع مصر، ولا تفرق الوزارة بين عدد القتلى من المدنيين والمسلحين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته قصفت عشرات الأهداف في أنحاء القطاع خلال اليوم المنصرم، مضيفًا أن القوات البرية قتلت نحو 30 مقاتلًا في حي الزيتون.

وذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية قتلت سبعة أشخاص على الأقل في منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جميعهم من عائلة واحدة، وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية تتمركز في البلدة.

وفي رفح قال سكان لـ"رويترز"، إن أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش شملت مناطق في وسط المدينة، مما لا يدع مجالًا للشك في أن إسرائيل تعتزم توسيع هجومها البري هناك، وقالت وزارة الصحة إن 16 شخصًا قتلوا في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يواصل العمليات ضد مقاتلي حماس في شرق رفح وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.