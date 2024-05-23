الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء في رفح والنصيرات وغزة

الشهداء
الشهداء

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 230 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

الاحتلال الإسرائيلى يقصف النازحين في أحد بيوت الله

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته، استهدفت خلال الساعات الأخيرة، النازحين الذين احتموا من القصف في أحد بيوت الله وسط مدينة غزة، كما واصلت قصفها العنيف على منازل وتجمعات المواطنين جنوب وشمال القطاع مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة، مرتكبة مجازر مروعة بحق المواطنين الأبرياء.

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عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة على المخيم الجديد فى النصيرات وسط قطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35709 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35709 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79990 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • ارتقاء 17 شهيدا بينهم 10 أطفال وإصابة عشرات آخرين، إثر قصف مسجدًا ومدرسة فاطمة الزهراء القرآنية التي تؤوي مئات النازحين في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.
  • استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا لعائلة الشاعر في حي تل السلطان بمدينة رفح.
  • استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في قصف استهدف إحدى مناطق دير البلح وسط القطاع.
  • استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة شهاب في مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المصابين جراء قصف شقة سكنية بالقرب من ملعب اليرموك وسط مدينة غزة ومنزلا لعائلة شابط بحي الدرج في نفس المدينة.
  • شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق في شمال مخيم البريج وسط القطاع.

 

 

 

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