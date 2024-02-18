الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شهيدة وجرحى فى قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوى نازحين ومنازل بمخيم النصيرات

قصف للاحتلال
قصف للاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط جرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

 ارتقاء شهيدة وعدد من الجرحي  إثر قصف إسرائيلي

وأوضح الإعلام الفلسطيني، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، ارتقاء شهيدة وعدد من الجرحي  إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة.

فيما أكدت، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف 10 منازل بمخيم النصيرات ودير البلح، مع عدم التوقف عن التحليق فوق قطاع غزة.

قطاع غزة دير البلح الزوايدة إعلام فلسطيني مدرسة تؤوي نازحين شرق دير البلح

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