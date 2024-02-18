شهيدة وجرحى فى قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوى نازحين ومنازل بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط جرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ارتقاء شهيدة وعدد من الجرحي إثر قصف إسرائيلي

وأوضح الإعلام الفلسطيني، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، ارتقاء شهيدة وعدد من الجرحي إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة.

فيما أكدت، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف 10 منازل بمخيم النصيرات ودير البلح، مع عدم التوقف عن التحليق فوق قطاع غزة.