الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة بالدقهلية

إسعاف
إسعاف

شهد طريق جمصة- المنصورة، حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونصف نقل، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة، وإصابة ٤ أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث، وبالفحص تبيَّن إصابة كل من: السيد سعد سالم- ٥٦ سنة، مُصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعي ٥ سم بالكف اليمنى، وعبدالمعطي صابر عبدالمعطي- ٦٦ سنة مُصاب بكدمات وسحجات متفرفة بالجسم، ومحمد عثمان محمد-٢١ سنة، مُصاب بجرح متهتك بالقدم اليمنى، ومحمد مسعود مرعي- ٢٥ سنة، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم الدفع بـ٣ سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطِرَت النيابة العامة.

طريق جمصة المنصورة جمصة المنصورة حادث تصادم مدير أمن الدقهلية

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