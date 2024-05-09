بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة بالدقهلية

شهد طريق جمصة- المنصورة، حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونصف نقل، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة، وإصابة ٤ أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث، وبالفحص تبيَّن إصابة كل من: السيد سعد سالم- ٥٦ سنة، مُصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعي ٥ سم بالكف اليمنى، وعبدالمعطي صابر عبدالمعطي- ٦٦ سنة مُصاب بكدمات وسحجات متفرفة بالجسم، ومحمد عثمان محمد-٢١ سنة، مُصاب بجرح متهتك بالقدم اليمنى، ومحمد مسعود مرعي- ٢٥ سنة، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم الدفع بـ٣ سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطِرَت النيابة العامة.