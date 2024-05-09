نقيب الأشراف يعزي الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن زايد

تقدَّم السيد الشريف، نقيب الأشراف، بخالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ، ولآل نهيان الكرام والشعب الإماراتي لوفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، المستشار السابق للأمن الوطني حيث وافته المنية اليوم الخميس.

كما تقدَّم نقيب الأشراف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ولكل أهله ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يرفع درجته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

كانت الإمارات قد أعلنت، اليوم، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان، في بيان صادر عن ديوان الرئاسة، وورد في البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".

والشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان (مواليد 1965)، نائب حاكم إمارة ابوظبي منذ 29 مارس 2023، وكان سابقًا نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومستشارًا للأمن الوطني بدولة الإمارات وهو الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من زوجته الشيخة فاطمة بنت مبارك.

نشأ الراحل في مدينة العين بإمارة أبوظبي وأكمل دراسته العليا في جامعة الإمارات وتخرج في كلية العلوم السياسية، وشغل النائب الأول لرئيس نادي العين والنائب الأول لرئيس هيئة الشرف ورئيس مجلس الإدارة ورئيس نادي أبوظبي للفنون القتالية.