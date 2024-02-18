الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": 119 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية

شهداء
شهداء

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 119 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ134 على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق شعبنا.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 28858

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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