الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبوالغيط يطالب بتعاون عربى أوثق وجماعى لحل المشكلات التى تشهدها المنطقة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن دول المنطقة تعي جيدًا تأثر المنطقة العربية سلبًا عندما تتعرض أجزاء منها لأزمات عنيفة.

وتابع "أبوالغيط"، خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب أدت إلى اضطراب طال الإقليم بأكمله مع احتمالات بتصعيد أكبر للموقف، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي يعاني من تلك الأحداث خاصة فى ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، فضلًا عن تراجع السياحة والأضرار التي أصابت مناخ الاستثمار.

الأولوية العربية تركز في المرحلة الحالية على إنقاذ الحاضر وتقليل الخسائر بدلًا من التطلع للمستقبل

وأكد أن: تواتر الأزمات جعل الأولوية العربية تركز في المرحلة الحالية على إنقاذ الحاضر وتقليل الخسائر بدلًا من التطلع للمستقبل، مما يدفعنا إلى تعاون أوثق إذ لم تحل المشكلات سوى بالعمل الجماعي على كل الأصعدة تحت مظلة الجامعة العربية التي يعد تحقيق الاستقرار والتنمية مقصدًا رئيسيًا من مقاصدها السامية.

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