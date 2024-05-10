فى اليوم العالمى لمرض الذئبة 2024.. حقائق حول أمراض المناعة الذاتية

يتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض الذئبة كل عام في 10 مايو، وهو يوم مخصص للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من مرض المناعة الذاتية، الذي يسبب أعراض متعددة في جميع أنحاء الجسم.

مرض الذئبة

مرض الذئبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجهاز المناعي في الجسم يهاجم أنسجتك وأعضائك بسببها، يمكن أن يؤثر هذا الالتهاب على المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم والدماغ والقلب والرئتين.

الأعراض

تشمل هذه المجموعة الواسعة من الأعراض في جميع أنحاء الجسم آلام المفاصل، والصداع، والطفح الجلدي، والحمى، والتعب، وتقرحات الفم، والارتباك، وتورم الغدد، والجلطات الدموية وما إلى ذلك، ويمكن أن تضعف الحالة أيضًا العظام وتسبب هشاشة العظام وقد تؤثر على القلب مما يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

أهمية اليوم العالمي لمرض الذئبة

يعاني ما يقرب من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم من مرض الذئبة، منهم 1.5 مليون يعيشون في الولايات المتحدة وحدها.

اليوم العالمي لمرض الذئبة مخصص للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من هذا المرض المنهك، ويعانون من أعراض متعددة في جميع أنحاء الجسم.

يركز هذا الاحتفال السنوي على الحاجة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للمرضى، وزيادة الأبحاث حول أسباب مرض الذئبة وعلاجه، والتشخيص المبكر لمرض الذئبة وعلاجه.

ويجمع اليوم العالمي لمرض الذئبة أيضًا المنظمات والأشخاص المتأثرين بالمرض في جميع أنحاء العالم، ويهدف أيضًا إلى إيجاد طرق لتقليل معاناة الأشخاص المصابين بمرض المناعة الذاتية الذي قد يكون مميتًا.

تاريخ اليوم العالمي لمرض الذئبة

يعود تاريخ اليوم العالمي لمرض الذئبة إلى عام 2004 عندما أطلقته منظمة Lupus Canada لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض الأقل شهرة، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أولئك الذين يعانون منه وعائلاتهم.

اجتمعت منظمات مرض الذئبة من ثلاثة عشر دولة مختلفة لتنظيم هذا اليوم، وبذلت جهودًا لتمويل الأبحاث وتقديم خدمات أفضل للمرضى وزيادة البيانات الوبائية وزيادة الوعي.

حقائق عن مرض الذئبة

يتم الآن الاحتفال بهذا اليوم بشكل شعبي في معظم القارات في جميع أنحاء العالم - في أفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا.

يتم تشخيص مرض الذئبة عادةً بين سن 15 إلى 44 عامًا ويستمر لبقية حياة الشخص، وهو أكثر شيوعًا عند النساء وحوالي 90% من المصابين بالمرض هم من الإناث، بينما يتم تشخيص 10% فقط من الرجال به.

في القرن الثالث عشر، حصلت مرض الذئبة على اسمها من الكلمة اللاتينية التي تعني الذئب، لوصف آفات الوجه التي تشبه عضة الذئب.