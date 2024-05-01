4 عناصر غذائية أساسية لدعم المناعة.. تعرف عليها

يمكن أن تؤثر التغيرات الموسمية في الصيف مع هطول أمطار غير موسمية بينهما بشكل كبير على جهاز المناعة ، وبالتالي، مع ارتفاع درجات الحرارة وتطور البيئة، يصبح من الضروري التكيف مع العادات الغذائية التي تدعم وتعزز وظيفة المناعة في الجسم. يقدم هذا الدليل السريري نظرة ثاقبة حول الأطعمة المعززة للمناعة والتوصيات الغذائية المصممة للانتقال إلى الصيف.

وفقا لموقع hindustantimes شاركت الدكتورة أنشال تشودري، استشاري الطب الباطني "يخضع الجهاز المناعي للتكيف استجابة للتحولات البيئية، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أثناء التغيرات الموسمية، وتلعب التغذية الكافية دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة، وضمان الدفاع الأمثل ضد مسببات الأمراض.

إدراج العناصر الغذائية الأساسية التالية لدعم المناعة:

أ. فيتامين سي:

يوجد في الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي.

يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة.

ب. فيتامين د:

يتم الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.

ينظم وظيفة الخلايا المناعية ويدعم الدفاع المضاد للميكروبات.

ج. الزنك:

موجود في المكسرات والبذور والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون.

ضروري لتطور ووظيفة الخلايا المناعية.

د. البروبيوتيك:

يوجد في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف.

يحافظ على التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاستجابات المناعية.

التوصيات الغذائية الانتقالية الموسمية:

أ. زيادة الترطيب:

يعد تناول كمية كافية من الماء أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة ووظيفة المناعة.

دمج الأطعمة المرطبة مثل البطيخ والخيار والخضروات الورقية.

ب. التركيز على المنتجات الطازجة والملونة:

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

قم بتضمين الخيارات الموسمية مثل التوت والبطيخ والخضار الورقية.

ج. دمج أحماض أوميغا 3 الدهنية:

توجد في الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) وبذور الكتان والجوز.

يدعم الاستجابات المضادة للالتهابات ويعزز نشاط الخلايا المناعية.

د. الأعشاب والتوابل:

استخدم الأعشاب المقوية للمناعة مثل الثوم والزنجبيل والكركم في الطبخ.

هذه المكونات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.