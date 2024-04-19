دكتور مناعة يقدم روشتة وقائية من إنفلونزا الصيف

قال الدكتور محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة، إن إنفلونزا الصيف هو مصطلح غير رسمي يستخدم لوصف حالات الإصابة بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية خلال فصل الصيف.

وأضاف الدكتور محمد أبو عامر، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، على الرغم من أن الإنفلونزا الموسمية تعتبر شائعة خلال فصلي الشتاء والربيع إلا أنه يمكن للأشخاص أن يصابوا بأعراض مشابهة للإنفلونزا خلال فصل الصيف، فالإنفلونزا الصيفية ليست مرضًا في حد ذاته ولكنها عدوى تشبه الإنفلونزا يصاب بها الأشخاص في فصل الصيف، لذلك يمكن اعتبار الإنفلونزا الصيفية نزلة برد عادية.

وقدم أبو عامر مجموعة من النصائح والطرق الوقائية من إنفلونزا الصيف لحمايتك من الأعراض، إليكم التفاصيل:

الطرق الوقائية من إنفلونزا الصيف

التزام بنظافة اليدين باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية ويجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده وبعد استخدام الحمام وعندما تعود من الأماكن العامة.

تجنب الاتصال المباشر: حاول تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بأعراض الأمراض التنفسية، مثل السعال والعطس، كما يجب تجنب مشاركة أدوات الطعام والمشروبات مع الآخرين.

تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال: استخدم الكوع أو منديل ورقي عند العطس أو السعال، وتأكد من التخلص من المنديل الورقي بشكل صحيح بعدها.

تقوية جهاز المناعة: حافظ على نظام غذائي متوازن وصحي، واشرب كمية كافية من الماء، ومارس النشاط البدني بانتظام، واحصل على قدر كافٍ من النوم، جميع هذه العوامل يمكن أن تعزز قوة جهاز المناعة وتساعد في مقاومة الأمراض.

الحفاظ على نظافة البيئة: قم بتنظيف وتعقيم الأسطح المشتركة والأدوات المنزلية بانتظام، وخاصةً في حالة وجود شخص مصاب في المنزل.

تلقي اللقاحات: ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وفقًا للتوصيات الصحية العامة، قد يساعد تلقي اللقاح في الوقاية من أنواع معينة من الإنفلونزا وتقليل خطر الإصابة بها.