هل ستشهد مصر صيفًا حارًا؟.. الأرصاد تُجيب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة تعرض مصر لموجة حر صعبة في هذا العام، أو لفصل صيف شديد الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن لوقتنا هذا لم تثبت تقارير وجود طقس شديد الحرارة ومختلف عن باقي الأعوام الماضية، وليس هناك ترابط ما بين الفصول وبعضها، لأن كل فصل منفصل عن الآخر، وله حالته الجوية الخاصة والمختلفة.

وأضافت الدكتورة منار غانم أن الفصول لا تقاس بهذه الطريقة، لذلك هذه إشاعات ليس لها أساس من الصحة، ومع اقتراب فصل الصيف ستكون هناك تقارير مناخية ستوضح الحالة الجوية لفصل الصيف المقبل، لذلك لم يثبت أن هذا الصيف سيكون أكثر حرًا عن الأعوام الماضية، ومن المعروف أن فصل الصيف يشهد اختلافًا في درجات الحرارة وارتفاعًا فى نسبة الرطوبة في الجو ليس أكثر.

وذكرت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من اليوم الخميس 18 أبريل وحتى الثلاثاء 23 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الجمعة 19 أبريل 2024

أفادت "الهيئة" بأن حالة الطقس غدًا الجمعة، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وقالت "الأرصاد" إن حالة الطقس الجمعة 19 أبريل 2024، تشهد شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة" أن حالة الطقس السبت المقبل 20 أبريل 2024، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.