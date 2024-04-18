لكبار السن والأطفال.. ماذا ترتدي في أجواء الطقس السيئ؟

شهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية، تغيرا ملحوظا في الأجواء وحالة الطقس ما بين الإنخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من رياح مثيرة للأتربة.

وتشهد الأجواء اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

ماذا يمكن أن يتم ارتداؤه في هذه الأجواء؟

ومع تغير الأجواء خلال الأيام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، نعرض لكم بعض النصائح للتعامل مع حالة الطقس، إليكم التفاصيل:

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، من المواطنين، ارتداء “جاكت” عند الخروج في فترة الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا، وفي فترة النهار ينصح بارتداء الملابس الملونة والقطنية.

ونصحت الأرصاد تلك الفئات المذكورة بارتداء ملابس ثقيلة على مدار اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي تنتج عن انخفاض درجات الحرارة.

لكبار السن والأطفال.. ماذا يمكن أن يتم ارتداؤه في هذه الأجواء؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: