الخميس 18 أبريل 2024
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منوعات

لكبار السن والأطفال.. ماذا ترتدي في أجواء الطقس السيئ؟

الطقس
الطقس

شهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية، تغيرا ملحوظا في الأجواء وحالة الطقس ما بين الإنخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من رياح مثيرة للأتربة.

وتشهد الأجواء اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

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هل ستتأثر مصر بموجة الطقس السيئ والأمطار التى ضربت الإمارات؟

ماذا يمكن أن يتم ارتداؤه في هذه الأجواء؟

ومع تغير الأجواء خلال الأيام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، نعرض لكم بعض النصائح للتعامل مع حالة الطقس، إليكم التفاصيل:

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، من المواطنين، ارتداء “جاكت” عند الخروج في فترة الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا، وفي فترة النهار ينصح بارتداء الملابس الملونة والقطنية.

ونصحت الأرصاد تلك الفئات المذكورة بارتداء ملابس ثقيلة على مدار اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي تنتج عن انخفاض درجات الحرارة.

لكبار السن والأطفال.. ماذا يمكن أن يتم ارتداؤه في هذه الأجواء؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

  • درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 37
  • درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 35
  • درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 35
  • درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 35
  • درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 21 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 37
  • درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 37
  • درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 30
  • درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37
  • درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 37
  • درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 34
  • درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 35
  • درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 30
  • درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 32
  • درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 30
  • درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34
  • درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 36
  • درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 17 والعظمى 35
  • درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 35
  • درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 34
  • درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 34
  • درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34
  • درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 35
  • درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32
الاجواء الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد

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