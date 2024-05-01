الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ريم أحمد تُعلن وفاة والدتها.. وهذا ما طلبته من الجمهور

ريم أحمد ووالدتها
ريم أحمد ووالدتها

أعلنت الممثلة الشابة ريم أحمد، وفاة والدتها، السيدة فاتن الراعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ريم أحمد تعلن وفاة والدتها

ونعت ريم أحمد، والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور ومتابعي ريم أحمد، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة ولها بالصبر والسلوان.

ومن جهتها؛ أعادت مصممة الاستعراضات والمخرجة الشابة سالي أحمد، شقيقة ريم أحمد، منشور زوجها الفنان والمخرج أحمد السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي أعلن خلاله وفاة والدة زوجته، وعلقت قائلة على المنشور "ربنا يرحمك يا أمي".

ريم أحمد 

جدير بالذكر أن ريم بدأت علاقتها بعالم الفن في وقت مبكر، عندنا وقع اختيار الفنان محمد صبحي عليها لتشارك في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، لتلعب دور ابنته الصغرى ضمن أحداث العمل (هدى).

وكان أخر أعمال ريم أحمد، حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم إيمان العاصي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاورى، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاورى، رضا ادريس، محمد رضوان، محمود عامر، ومن إخراج أحمد حسن، 

كما شاركت فى بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، وهو من نوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته بطولته رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان، صلاح عبد الله. 

ريم أحمد ريم أحمد تعلن وفاة والدتها ريم أحمد تعلن وفاة والدتها وتطلب من الجمهور الدعاء لها وفاة والدة الفنانة ريم أحمد رحيل والدة الممثلة ريم أحمد

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