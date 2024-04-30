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محمد الباز

فن

روحانيات الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية الجمعة

المايسترو عمر فرحات
المايسترو عمر فرحات

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات في الثامنة والنصف مساء الجمعة 3 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، في إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث بمختلف ألوانه.

روحانيات الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية الجمعة

و‏يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الروحانية التى وضعها كبار المؤلفين منها موكب النور، التعطيرة، البردة الشريفة، ألفين صلاة على النبي، خليك مع الله، النبى عربى، يا ختام الأنبياء، الهى ما أعظمك، إروي لى، على باب سيدنا النبى، لاجل النبى، طالما اشكو غرامى، يا رسول الله أجرنا  ، أسماء الله الحسنى وغيرها.. أداء بلال مختار، أحمد حسن، أشرف زيدان، سماح عباس، محمد نشأت، محمد الجزار وطه حسين  .

وفى السياق، تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تواصل رحلتها التنويرية خلال شهر مايو المقبل، من خلال تقديم العديد من الحفلات والليالى الفنية والندوات الثقافية على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتقام عدة احتفالات موسيقية بمناسبة عيد العمال وأعياد الربيع منها حفل لفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، السبت 4 مايو، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين، الأول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو، والثاني يحيه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو.

فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

دار الأوبرا المصرية المايسترو عمر فرحات روحانيات الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية الجمعة مسرح معهد الموسيقى العربية فرقة الإنشاد الديني الإنشاد الديني

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