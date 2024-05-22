الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فستان "كيت بلانشيت" أثار الجدل.. إطلالات مبهرة لنجوم السينما على سجادة كان 2024

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

نشر تقرير لـ"الجارديان" البريطانية، يتضمن أبزر الإطلالات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، ومن بين الاطلالات التي اثارت الجدل إطلالة نجمة هوليود كيت بلانشيت.

وإليكم نظرة عامة على إطلالات مهرجان كان 2024.

1- كيت بلانشيت 

أثارت نجمة هوليود الأسترالية كيت بلانشيت الكثير من التكهنات لدى حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي العالمي، اول أمس الاثنين، حيث أطلت على الحضور بفستان قيل إنه يمثل ثلاثة من ألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأبيض والأسود، بينما استكملت السجادة الحمراء باقي ألوان العلم.

وفي 8 نوفمبر الماضي، تحدثت بلانشيت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضافت "أنا لست سورية. أنا لست أوكرانية. أنا لست يمنية. أنا لست أفغانية. أنا لست من جنوب السودان. أنا لست من إسرائيل أو فلسطين. أنا لست سياسية. أنا لست حتى ناقدة. لكنني شاهدة. وبعد أن شهدت التكلفة الإنسانية للحرب والعنف والاضطهاد أثناء زيارتي للاجئين من جميع أنحاء العالم، لا أستطيع أن أتجاهل ذلك".

epa11356180 Cate Blanchett attends the premiere of 'The Apprentice' during the 77th annual Cannes Film Festival، in Cannes، France، 20 May 2024. The movie is presented in competition of the festival which runs from 14 to 25 May 2024. EPA-EFE/Neilson Barnard / POOL

2- جوليان مور 

ظهرت بفستان بسيط باللون الاخضر ضمن حضور فيلم  Horizon: An American Saga.

إن ارتداء اللون الأخضر على السجادة الحمراء قد يعرضك لخطر الظهور بمظهر عيد الميلاد. لحسن الحظ، بقيت الممثلة جوليان مور على الجانب الأيمن من البهجة الاحتفالية في هذا الفستان المكشوف عن الكتفين، والذي ارتدته في فيلم Horizon: An American Saga.

3- سيلينا جوميز 

4-  زوي سالدانا

 

5- سيينا ميلر

 

6- ميشيل يوه 

 

7- إيما ستون

 

8- ديمي مور 

 

9- إيفا جرين 

 

9-  الممثلة الهندية أيشواريا راي باتشان

 

10-  كريس هيمسوورث

 

11- ميريل ستريب 

 

 

12-  ليلي جلادستون

 

كيت بلانشيت جوليان مور سيلينا جوميز كان 2024 ميريل ستريب

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