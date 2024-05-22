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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

امتحانات
امتحانات

مع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الابتدائية يحرص الطلاب على معرفة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر جوجل، الترم الثاني، وذلك عقب مرور قرابة أسبوع من الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في عام 2023/2024، حيث تتأهب المديريات التعليمية في القاهرة للإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال رقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2024 في الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتحدد عقب موعد الاعتماد رسميًا.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم 

وتنشر "الدستور" لكم فيما يلي، موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2024، وذلك بالإضافة لرابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024.

خطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

يشمل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لعام 2024، لينك بوابة التعليم الأساسي، وذلك باعتبارها الأداة المخصصة من قبل محافظة القاهرة، للكشف حول نتائج كافة الصفوف الدراسية بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وذلك مرورًا بالمرحلة الابتدائية، وتكون وصولًا إلى الشهادة الإعدادية، حيث أن بمجرد تفعيل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالترم الثاني، ويستطيع الطلبة الاستعلام عن نتيجة 6 ابتدائي من خلال الرقم القومي أو عبر رقم الجلوس، وذلك أن لابد من الالتزام بمجموعة الخطوات الآتية.

  1. قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  2. إدخال الرقم القومي للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لعام 2024.
  3. ثم قم باختيار المرحلة الابتدائية.
  4. الضغط على “عرض النتيجة”.

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موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

يتوقع أن سيكون موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم في محافظة القاهرة 2024، وتكون نهاية الأسبوع الحالي، أوفي مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير، إذا سيتم الانتهاء حاليًا من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق طلاب الصف 6 ابتدائي في متنوع المواد الدراسية، وإن كان سيتم تصحيحها بشكل فوري عقب نهاية كل امتحان، ثم سيتم تجميع الدرجات، وذلك استعدادًا لإدراجها في الكشوف النهائية سواء من خلال بوابة التعليم الأساسي أو في داخل المدارس مباشرة؛ لذلك سوف تنهي المديريات التعليمية وستكون استعدادتها لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال رقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2024 في الترم الثاني.

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