الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرحة النجاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة

طلاب الإعدادية -
طلاب الإعدادية - أرشيفية

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024، تزداد مشاعر الترقب والانتظار بين طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، فبعد عام حافل بالدراسة والمثابرة، حان الوقت لقطف ثمار الجهد المبذول ومعرفة نتائج الامتحانات التي خاضوها، وتعد نتائج الشهادة الإعدادية بمثابة بوابة عبور مهمة لطلاب الصف الثالث الإعدادي نحو مستقبلهم التعليمي، حيث تحدد مسارهم الأكاديمي القادم وتفتح لهم أبواب الفرص المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وفي هذا المقال، الدستور تقدم لكم رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة، مع خطوات الاستعلام وبعض النصائح المهمة للطلاب.

رابط نتائج التعليم الأساسي

يمكن لطلاب محافظة القاهرة الاستعلام عن نتائجهم من خلال البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 

  1. الدخول على الرابط المذكور أعلاه.
  2. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".
  3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  4. الضغط على زر "بحث".
  5. ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

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ملاحظات هامة  لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة

يرجى التأكد من صحة رقم الجلوس قبل إدخاله.

في حالة عدم ظهور النتيجة، يرجى مراجعة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور طباعة أو حفظ نسخة من النتيجة.

تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لم يتم الإعلان رسميًا عن تاريخ محدد لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة بعد استكمال عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق.

طرق الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة من خلال الطرق التالية:

  • البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي: هنا.
  • موقع وزارة التربية والتعليم: هنا.

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