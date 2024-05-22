الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على عامل ونجله بتهمة قتل شقيق زوجته بـ17 طعنة  بآلة حادة وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالغربي بهجورة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها قرابة 17 طعنة في منطقة الرأس وملقاة بجوار السكة الحديد في نجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد تكثيف التحريات أن المجني عليه من مركز قوص شاب في الثلاثينات من العمر، ومرتكبي الواقعة زوج شقيقة المجني عليه ونجله من نجع حمادي، وقاما بقتله بـ17 طعنة آلة حادة داخل منزلهما ثم أخذا جثته وقاما بإلقائها في منطقة صحراوية بمركز نجع حمادي بسبب خلافات عائلية.

وتم القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، فيما تقرر نقل جثة المجني عليه من مستشفى نجع حمادي إلى قنا الجامعي للتشريح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا الضابط بمديرية أمن قنا سابقا- جثة جثث قنا نجع حمادي

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