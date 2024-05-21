الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نقل بقنا.. والإسعاف تنتقل لمكان الحادث

انقلاب سيارة - آرشيفية
انقلاب سيارة - آرشيفية

أصيب 8 عمال، اليوم،  في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال بمدخل قرية كرم عمران بالطريق الصحراوى بقنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة،  مدير أمن قنا  إخطارًا من مرفق إسعاف قنا  برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة 8 عمال، في انقلاب سيارة بمدخل قرية كرم عمران بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة محمدباسط حسين، 29 عاما، اشتباه كسر بالذراع والساق الايمن، صلاح عبدالناجى عبدالعليم 40 عاما،  كدمات متفرقة بالجسم، وشعبان عبدالعزيز مطاوع، 29 عاما،اشتباه كسر بالذراع الايمن، احمد على محمود، 38  عاما،  كدمات متفرقة بالجسم، عاطف عبدالمريد جاد، 39 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الايمن، وزياد حجازى على 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، اسامه الناجى صلاح، 23 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عبيد احمد عبدالمجيد، 23 عاما،  كدمات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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