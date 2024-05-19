الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقات المنتدى "الأفروآسيوي" الرابع للابتكار والتكنولوجيا

محافظ قنا يكرم الطلاب
محافظ قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقات المنتدى

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كل من خالد إبراهيم سيد وأشرف أشرف عزت وزينب عزت محمد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقنا لحصولهم على المركز الرابع في مسابقات المنتدى “الأفروآسيوي” الرابع للابتكار والتكنولوجيا، المنعقد بجامعة البترا بالأردن في الفترة من 1 مارس حتى 5 مارس 2024، كما كرم المهندس محمود أحمد المسؤل عن تدريب الطلاب والمهندسة رندا محمد البركاوى مدير مركز تكنو سيستم. 

جاء ذلك بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومجدى الشيخ رئيس مجلس ادارة جمعية هيئة الشبان المسلمين العالمية  والدكتورة سلمى القاضي.

وأوضح محافظ قنا أن المنتدى يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات للبحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات متعددة ومنها مجال الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، مضيفًا أن مشاركة الطلبة تظهر اهتمام المحافظ بتنمية عقول طلاب مؤسسات الرعاية وبناء قدراتهم لتسهيل نقل المعرفة ونشر التكنولوجيا.

وأكد محافظ قنا، على ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيدا بدور تكنو ستيم في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة.

كما أشادت مديرة مركز تكنو ستيم، بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة ورعاية الأيتام منهم وهو ما يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، كما أننا وفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة وذلك لبناء جيل واعى واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين، مضيفة أن الطلاب حصدوا جائزة المركز الرابع في المشروعات العلمية القابلة للتطبيق.

كما حرص محافظ قنا على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الأطفال وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات القادمة، مؤكدا ان التنوع في تدريس علوم التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشيا مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

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