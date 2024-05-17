الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خناقة في محل “بلاي ستيشن”.. مقتل طالب خلال محاولة لفض مشاجرة بقنا

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، تفاصيل مقتل طالب، اليوم الجمعة، طعنًا بآلة حادة "مطواة" داخل "بلاي ستيشن" في شارع 16 التابع لدائرة بندر قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع طالب إثر مشاجرة داخل "بلاي ستيشن" في منطقة المساكن دائرة بندر قنا.

وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين مصرع الشاب "حسام حسن"، ابن قرية الأشراف في مركز قنا، طعنًا بآلة حادة مطواة خلال فض مشاجرة نشبت بين آخرين داخل "بلاي ستشن" في دائرة بندر قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

أخبار قنا أخبار محافظة قنا امن قنا شاب “ جثة هامدة ”

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